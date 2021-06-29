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За неделю количество вспышек COVID-19 в Литве сократилось почти вдвое, а эпидемиологи и далее фиксируют их сокращение.
Daiva Razmuvienė
Daiva Razmuvienė
© DELFI / Domantas Pipas

Как сообщил во вторник Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ), по сравнению с тенденциями, которые фиксировались в конце мая, в конце июня количество активных очагов сократилось почти на 90%, то есть 386 в мае против 46 в июне.

По словам врача-эпидемиолога Дайвы Размувене, на минувшей неделе эпидемиологи и далее фиксировали падение кривой заражений коронавирусом, а эти тенденции обусловлены вакцинацией населения.

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"Те изменения, которые мы видим в кривой очагов, радуют. На минувшей неделе тенденция сокращения вспышек не только оставалась, но и отмечалось более значительное падение кривой, чем в недели до этого, когда снижение еженедельно составляло 30%. Это значит, что влияние вакцинации на эпидемиологическую ситуацию особенно важно. Это очень хороший и ожидаемый результат, доказывающий, что мы можем одолеть вирус прививками", – сказала Д. Размувене.

Она призвала население и далее активно вакцинироваться, "вместе создавать историю успеха и с ней, а не с вирусом, встречать осень".

По данным НЦОЗ, на минувшей неделе в Литве на 60% сократилось количество активных вспышек, регистрируемых в учреждениях здравоохранения. Их зафиксировано 12, а до это было 30. Также наполовину меньше было вспышек в компаниях пищевой, мебельной промышленности, в строительном секторе, логистике и транспорте.

Между тем, в торговых компаниях, по словам специалистов, на минувшей неделе отмечалось сокращение в размере 40%, по сравнению с предыдущей неделей. Их зафиксировано четыре, а на 24-ой неделе года – семь.

Не осталось очагов и в швейной промышленности, где весной их было более 20.

В целом в конце прошлой недели в Литве были зафиксированы 46 активных очагов COVID-19, когда за неделю до этого их было 88. 7-13 июня фиксировалось 138 активных очагов COVID-19, c 31-мая по 6 июня – 212.

В конце мая фиксировалась 331 вспышка.

НЦОЗ напоминает, что прививаться вакцинами Biontech и Pfizer могут люди с 12 лет, этими и оставшимися вакцинами разрешается прививать всех несовершеннолетних.

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