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На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию воздушного патрулирования НАТО, пять раз сопровождали российские самолеты, нарушившие правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.
NATO karo lėktuvai
NATO karo lėktuvai
© Reuters / Scanpix

24 октября истребители НАТО вылетели на идентификацию российского самолета "Ил-20", летевшего с материковой части России в Калининградскую область.

25 октября истребители НАТО вылетели на опознание российского штурмовика легкой атаки "Ил-20" и двух истребителей "Су-27".

28 октября авиация НАТО вновь сопровождала российский самолет "Ил-20", следовавший через международное воздушное пространство из Калининградской области на материковую часть России.

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В тот же день также были идентифицированы два российских истребителя "Су-27", пролетевшие через международное воздушное пространство из Калининградской области и вернувшиеся в нее.

Большинство российских самолетов следовали с выключенными транспондерами, без предоставления летного плана, некоторые поддерживали радиосвязь с местными авиадиспетчерами, другие - нет.

Миссия воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии проводится с авиабаз в Литве и Эстонии.

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