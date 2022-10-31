24 октября истребители НАТО вылетели на идентификацию российского самолета "Ил-20", летевшего с материковой части России в Калининградскую область.
25 октября истребители НАТО вылетели на опознание российского штурмовика легкой атаки "Ил-20" и двух истребителей "Су-27".
28 октября авиация НАТО вновь сопровождала российский самолет "Ил-20", следовавший через международное воздушное пространство из Калининградской области на материковую часть России.
В тот же день также были идентифицированы два российских истребителя "Су-27", пролетевшие через международное воздушное пространство из Калининградской области и вернувшиеся в нее.
Большинство российских самолетов следовали с выключенными транспондерами, без предоставления летного плана, некоторые поддерживали радиосвязь с местными авиадиспетчерами, другие - нет.
Миссия воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии проводится с авиабаз в Литве и Эстонии.
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