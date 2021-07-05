В минувший четверг были опознаны две группы российских военных самолетов, летевшие из Калининградской области в основную часть РФ. В обеих группах было по четыре самолета, вторая группа следовала без летного плана, с выключенным транспондером, не поддерживала связь с местными авиадиспетчерами.

Также в четверг был опознан еще один военный самолет, летевший из основной части России в Калининградскую область. Его транспондер был включен, у самолета не было летного плана, но он поддерживал связь с местными диспетчерами.

Миссия воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.