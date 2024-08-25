2024.08.25 07:03

За небольшую плату можно сделать татуировку с символами Вильнюса

 
ru.DELFI.lt
tatuiruote
tatuiruote
ФОТО: madeinvilnius.lt

Люди, которые любят Вильнюс, часто становятся его послами. Чтобы укрепить связь с городом, 14 сентября агентство Go Vilnius и тату-салоны приглашают желающих за символическую плату сделать татуировку в виде какого-либо символа Вильнюса, пишет портал madeinvilnius.lt.

Администратор агентства Рокас Мяшкела сказал, что этот проект – особенный: „Вильнюс очень важен для нас. Мы не только любим этот город,но и чувствуем себя его частью. Приятно прикоснуться к истории Вильнюса и символически поделиться этим единством с другими. Это останется на всю жизнь“.

Он сказал, что считает тату важной записью на своей коже, как в дневнике.

У вильнюсца Гинтаса Трускаускаса есть уже две татуировки с символами столицы: стилизованный троллейбус и монета с башней Гедиминаса. Этот молодой человек родился и вырос в Вильнюсе.

„Мне всегда хотелось как можно лучше узнать родной город, я ходил на разные экскурсии. Позже я понял, что интересно фиксировать изменения в городе: его архитектуру, известные объекты. Поэтому здорово запечатлеть на память какие-то символы, которые останутся неизменными“, – считает Трускаускас.

Глава агентства Go Vilnius Довиле Александравичене сказала, что проект зародился, поскольку тату интересует все больше людей.

„Тату с изображением своего города - это личное и осмысленное выражение себя. Это может стать демонстрацией крепкой связи с конкретным местом, в котором мы стали такими, какие есть. Неважно, родной ли город Вильнюс для тебя или же место, куда ты приехал в гости, тату надолго запечатлеет дорогие воспоминания, связанные со столицей“, – заметила она.

В день мероприятия можно приехать в выбранный салон и сделать тату, важно зарегистрироваться заранее, чтобы не ждать в очереди.

Все тату будут стоить 50 евро, символы можно выбрать заранее, среди них: „Ключ к сердцу Вильнюса“, „Вильнюсские кошки“, „Ужупский ангел“, „Любовное письмо“, „Башня Гедиминаса“ и др.

Акция пройдет в следующих салонах – Angis Tattoo (ул. Литерату, 4), Besarmatė (ул. Шнипишкю, 2), Gakami Tattoo (ул. С.Конарскё, 21), Visų Šventų Tattoo (ул. Кармелиту, 5), DonTattoo (ул. Альгирдо, 38), LizaTattoo (ул. Тримиту, 8) и мастер тату Рокас Жёгялис (ул. Жиду, 4a–5a).

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии