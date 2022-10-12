aA
Учитель музыки Вершвайской гимназии (Каунас) карандашом тыкала в ладони ученикам начальных классов. Ее отстранили от работы, сообщает портал Lrytas.
За насилие над детьми от работы отстранена учитель каунасской гимназии
© Shutterstock

Эту информацию подтвердил директор гимназии Жильвинас Дамиёнайтис.

По его словам, начата внутренняя проверка.

"Такой случай был, ведется расследование, создана рабочая группа, которая работает над этим вопросом. Учитель отстранена от работы", – сказал Дамиёнайтис.

"Я бы не хотел ничего комментировать, я встречаюсь с комиссией, мы собираем данные, информирована Служба по правам детей. Мы говорим, смотрим. Когда расследование будет завершено, у нас будет более полная картина", – прибавил он.

В жалобе родителей, которую опубликовал портал Kaunodiena, сказано, что учитель так тыкала карандашом в ладони почти все детей одного класса. Двоих детей она выпустила из класса, а других 19 тыкала карандашом в ладони.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Министр: украинская школа в Клайпеде 1 сентября не откроется, необходимо привести в порядок документы и найти помещение

Министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене...

Каунасская гимназия имени А.Пушкина сменила название (1)

Летом каунасский горсовет одобрил смену названия...

TOP новостей

В Литве самый большой поток эмигрантов за три года: возможно, будет еще хуже

Меньше чем за год поток эмигрантов из Литвы увеличился...

Эфир Delfi: перспектива вступления Украины в НАТО – кто за, кто против, и когда это возможно?

О перспективе вступления Украины в НАТО говорим со...

В Литве предлагают изменения в пенсионной системе: кто платит больше налогов, будет получать больше пенсию

В Литве изменения пенсионной системы ориентированы в...

После заявлений главы Литвы - подозрения в сексизме

Высказывания президента Литвы Гитанаса Науседы...

Минску направлена нота о нарушении двусторонних международных договоров

Министерство иностранных дел Литвы направило во...