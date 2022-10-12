За насилие над детьми от работы отстранена учитель каунасской гимназии

Эту информацию подтвердил директор гимназии Жильвинас Дамиёнайтис.

По его словам, начата внутренняя проверка.

"Такой случай был, ведется расследование, создана рабочая группа, которая работает над этим вопросом. Учитель отстранена от работы", – сказал Дамиёнайтис.

"Я бы не хотел ничего комментировать, я встречаюсь с комиссией, мы собираем данные, информирована Служба по правам детей. Мы говорим, смотрим. Когда расследование будет завершено, у нас будет более полная картина", – прибавил он.

В жалобе родителей, которую опубликовал портал Kaunodiena, сказано, что учитель так тыкала карандашом в ладони почти все детей одного класса. Двоих детей она выпустила из класса, а других 19 тыкала карандашом в ладони.