По словам представителя страховой компании Ergo Римвидаса Поцюса, это представляет серьезную опасность. По подсчетам Литовской дорожной полиции, за такое нарушение в этом году водителям назначены штрафы на сумму 320 000 евро.

По словам главы Литовской дорожной полиции Витаутаса Грашиса, пользование телефонами за рулем без специального оборудования остается серьезной проблемой. За первые 6 месяцев этого года установили больше 24 300 таких случаев, из них 5200 - в Вильнюсе.

По словам Поцюса, нередко водители не только говорят по телефону и пишут смс-сообщения, но и читают новости, сидят в социальных сетях и даже играют в игры.

"Даже если вы отвлеклись от дороги на мгновение, это чревато серьезными последствиями. Ситуация на дороге может быстро меняться, появляются неожиданные препятствия", – сказал он.

Поцюс назвал еще одну проблему. Водители нередко используют геолокацию в телефоне без специальных держателей для телефона, берут аппарат в руки, чтобы сверить маршрут. Всегда лучше, если такие действия выполняет пассажир.

"Нередко водители читают в телефоне сообщения и эл. письма. В свое оправдание водители говорят, что они это делали у светофора пока горел красный свет или дорога была пустой. Однако в ПДД сказано, что пользоваться телефоном можно только тогда, когда машина стоит, когда двигатель выключен", – напоминает Поцюс.

За нарушение этого правила дорожного движения полагается штраф в размере 60-90 евро. Кроме того, за это нарушение водителя могут лишить прав на 1-3 месяца. Однако Поцюс сказал, что действовать должны не штрафы, а забота о своей безопасности и безопасности других участников движения.