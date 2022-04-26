Соответствующие поправки к Кодексу административных правонарушений предложил председатель парламентского Комитета права и правопорядка Стасис Шедбарас.

В соответствии с проектом, за нарушение порядка расчета с помощью наличных полагается штраф обеим сторонам - и тому, кто платит и тому, кто принимает деньги. Физическим лицам предлагают штраф в размере 300- 900 евро, а юридическим - 600-1500 евро.

За повторное нарушение физическим лицам грозит штраф в размере 900-2400 евро, а юридическим - 1500-300 евро.

"В парламенте рассматривают проект поправок к закону, согласно которому, нельзя будет использовать наличные при оплате товаров и услуг на сумму больше 3000 евро. Чтобы такие ограничения действовали на практике, предлагается ввести административную ответственность за нарушение порядка наличного расчета", – пояснил предложение Шедбарас.

Предлагается сделать так, чтобы поправки вступили в силу с 1 ноября 2022 года. Сейчас в кодексе административных правонарушений не предусмотрено наказание за нарушение правила наличного расчета.