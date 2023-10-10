За находящимися в Израиле литовцами отправят "Спартан"

"У нас есть хорошие новости: полет Avia Solutions Group, запланирован на час ночи, он состоится. Мы поддерживаем постоянную связь с компанией, которая подтвердила, что все идет по плану <...>.
Вторая хорошая новость - в течение часа в регион отправится наш "Спартан", который будет в режиме ожидания, если будут еще желающие покинуть Израиль, их можно будет перевезти в безопасную страну, откуда организуют полет в Литву. Эта возможность позволит реорганизовать потоки людей, желающих уехать", – сказал журналистам Виткаускас.
Гражданам Литвы, находящимся в Израиле вышлют смс-сообщения с информацией: желающие могут регистрироваться на рейс.
"Тогда мы будем знать число людей и т.п.", – прибавил Виткаускас.
Сейчас, по его словам, данные такие: "Те люди, что не поместились, это были новые единичные случаю, они были зарегистрированы на сегодняшний Wizz Air из Тель-Авива в Вильнюс. Таких граждан Литвы 10. На чартерный рейс зарегистрировано около 168. Из них граждан Литы – 81".
По словам Виткаускаса, "Спартан" будет базироваться в Турции или на Кипре.
"Он будет там до последнего гражданина Литвы, желающего покинуть страну", – сказал он.
В "Спартан" помещается 38 человек.
Он объяснил, почему этот самолет решили послать только сейчас.
"План полета Avia Solutions Group должен был осуществится сутки назад. По числу желающих видели, что его должно хватить. Когда рейс не состоялся, мы стали искать альтернативы. Важной деталью был отозванный сегодня рейс Wizz Air, а на следующий день - Ryanair, мы увидели, что есть больше желающих вернуться", – сказал Виткаускас.
Ранее сообщалось, что людей из Израиля привезет самолет компании Skyllence, принадлежащей группе Avia Solutions Group. Цена билета была 1000 евро, части пассажиров обещали компенсировать полет. Но вылет этого рейса не раз был отложен.
На этом самолете планируют вернуться 170 человек.