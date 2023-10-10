За находящимися в Израиле литовцами отправят "Спартан"

"У нас есть хорошие новости: полет Avia Solutions Group, запланирован на час ночи, он состоится. Мы поддерживаем постоянную связь с компанией, которая подтвердила, что все идет по плану <...>.

Вторая хорошая новость - в течение часа в регион отправится наш "Спартан", который будет в режиме ожидания, если будут еще желающие покинуть Израиль, их можно будет перевезти в безопасную страну, откуда организуют полет в Литву. Эта возможность позволит реорганизовать потоки людей, желающих уехать", – сказал журналистам Виткаускас.

Гражданам Литвы, находящимся в Израиле вышлют смс-сообщения с информацией: желающие могут регистрироваться на рейс.

"Тогда мы будем знать число людей и т.п.", – прибавил Виткаускас.

Сейчас, по его словам, данные такие: "Те люди, что не поместились, это были новые единичные случаю, они были зарегистрированы на сегодняшний Wizz Air из Тель-Авива в Вильнюс. Таких граждан Литвы 10. На чартерный рейс зарегистрировано около 168. Из них граждан Литы – 81".