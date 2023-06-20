За минувшую неделю в Каунасском округе 655 случаев превышения скорости

По данным полиции, в воскресенье около 17.45 час. в Кедайняй, на ул. Кястуче, был остановлен автомобиль VW Passat, за рулем которого находился пьяный водитель (1978 г. р.) – мужчина признался в употреблении алкогольных напитков. Во время проверки была установлено опьянение средней тяжести – 2,02 промилле.
В пятницу около 14.00 час. в Каунасе, на проспекте В. Кревес, внимание полицейских привлек мотороллер Yamaha, который проехал только одном колесе около 50 метров. За хулиганское вождение на водителя (2005 г. р.) мотороллера составлен протокол об административном правонарушении.
В выходные сотрудники Дорожной полиции провели ряд полицейских мероприятий, направленных на выявление случаев вождения в нетрезвом виде и иных нарушений. В ходе данных мероприятий сотрудники полиции в Каунасском, Йонавском и Кайшядорском районах и городах проверили около 6,5 тыс. транспортных средств. В ходе этих мероприятий было выявлено 13 нетрезвых водителей.
Всего за прошедшую неделю сотрудники Дорожной полиции выявили 26 пьяных водителей и 17 лиц, управлявших транспортными средствами, не имея на это права. Также в ходе проведенных мероприятий правоохранители выявили почти 150 пешеходов, переходивших проезжую часть в запрещенном месте.
В этом году в Каунасском округе погибли 15 участников дорожного движения (на конец июня 2022 года – 7), 290 получили увечья (на конец июня 2022 года – 304).