За минувшую неделю в Каунасском округе 655 случаев превышения скорости

По данным полиции, в воскресенье около 17.45 час. в Кедайняй, на ул. Кястуче, был остановлен автомобиль VW Passat, за рулем которого находился пьяный водитель (1978 г. р.) – мужчина признался в употреблении алкогольных напитков. Во время проверки была установлено опьянение средней тяжести – 2,02 промилле.

В пятницу около 14.00 час. в Каунасе, на проспекте В. Кревес, внимание полицейских привлек мотороллер Yamaha, который проехал только одном колесе около 50 метров. За хулиганское вождение на водителя (2005 г. р.) мотороллера составлен протокол об административном правонарушении.

В выходные сотрудники Дорожной полиции провели ряд полицейских мероприятий, направленных на выявление случаев вождения в нетрезвом виде и иных нарушений. В ходе данных мероприятий сотрудники полиции в Каунасском, Йонавском и Кайшядорском районах и городах проверили около 6,5 тыс. транспортных средств. В ходе этих мероприятий было выявлено 13 нетрезвых водителей.