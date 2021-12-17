За минувшие сутки вновь не фиксировалось попыток незаконного пересечения границы Литвы

"В четверг пограничники не фиксировали ни одной попытки мигрантов попасть в Литву из Беларуси в недопустимых местах, подобная ситуация отмечается третьи сутки подряд", – говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что это также уже пятые такие сутки с 3 августа, когда СОГГЛ получила право не впускать иностранцев, пытающихся попасть в Литву незаконным путем.

Ни один мигрант не пытался незаконно попасть Литву из Беларуси 7, 10, 14-16 декабря, а также 25 июня.

Однако СОГГЛ отмечает, что изменилась ситуация на латвийско-белорусской границе.

До сих по за сутки латвийские пограничники разворачивали в среднем по 20-30 нелегальных мигрантов из Беларуси. В четверг они развернули 60 иностранцев, пытавшихся пересечь границу нелегально, в среду – 69, во вторник – 83, в понедельник – 56.

С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть около 8 тыс. мигрантов. Одни и те же люди пытались пересечь границу несколько раз.

За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.