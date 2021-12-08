aA
За минувшие сутки литовские пограничники не развернули ни одного мигранта, пытавшегося попасть в Литву из Беларуси в запрещенных местах, одного иностранца впустили по гуманитарным причинам, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) в среду.
За минувшие сутки в Литву впустили одного мигранта из Беларуси
© DELFI / Josvydas Elinskas

Это произошло впервые с августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах. Другой минимальный показатель фиксировался 7 октября, когда был развернут один иностранец, и 21 и 24 августа, когда их было по два.

Во вторник в Литву по гуманитарным причинам впустили одного иностранца. По данным СОГГЛ, этот случай не связан с организованным белорусским режимом потоком нелегальной миграции из стран Африки и Азии.

Статьи по теме:
ЕСПЧ запретил Польше выдворять мигрантов назад в Беларусь  (11)
Спикер Сейма Литвы: нет необходимости вводить режим ЧП на границе с Польшей  (5)

С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть 7,9 тыс. мигрантов. Многие из них пытались пересечь границу несколько раз.

За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. нелегальных мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Погранслужба Литвы: за сутки в страну не пустили больше 20 нелегальных мигрантов (2)

За минувшие сутки литовские пограничники развернули 23...

TOP новостей

Свою деятельность прекращает один независимый поставщик электроэнергии (8)

Независимый поставщик электроэнергии Vilniaus elektra...

Промышленники просят Минздрав в обязательном порядке тестировать непривитых работников во всех сферах (5)

Литовская конфедерация промышленников (ЛКП) обратилась...

Женщину с температурой не приняли ни в государственной, ни в частной клинике (39)

В последнее время в Литве жители жалуются на то, что им...

Эпидемиологическая ситуация в Литве больше не улучшается: при оценке возможных ограничений важен один критерий (34)

В литовских школах снова растет количество новых...

"Давайте помечтаем вместе": обращение к русскому народу по случаю тридцатой годовщины распада Советского Союза (70)

Авторами обращения к русскому народу, текст которого мы...