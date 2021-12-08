За минувшие сутки в Литву впустили одного мигранта из Беларуси

Это произошло впервые с августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах. Другой минимальный показатель фиксировался 7 октября, когда был развернут один иностранец, и 21 и 24 августа, когда их было по два.
Во вторник в Литву по гуманитарным причинам впустили одного иностранца. По данным СОГГЛ, этот случай не связан с организованным белорусским режимом потоком нелегальной миграции из стран Африки и Азии.
С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть 7,9 тыс. мигрантов. Многие из них пытались пересечь границу несколько раз.
За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.
В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. нелегальных мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.
Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.
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