За минувшие сутки в Литву пытались попасть менее десяти мигрантов

Все случаи зафиксированы в Игналинском районе.

Патрулирование и далее осуществляется в усиленном режиме. Для наблюдения за приграничными территориями СОГГ использует самолеты иностранных партнеров - Германии и Латвии.

За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение.