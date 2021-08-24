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За минувшие сутки в Литву пытались попасть менее десяти мигрантов, пограничники не пустили их в страну, сообщила во вторник Служба охраны госграницы (СОГГ).
Все случаи зафиксированы в Игналинском районе.
Патрулирование и далее осуществляется в усиленном режиме. Для наблюдения за приграничными территориями СОГГ использует самолеты иностранных партнеров - Германии и Латвии.
За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение.
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