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За минувшие сутки в Литву пытались попасть менее десяти мигрантов, пограничники не пустили их в страну, сообщила во вторник Служба охраны госграницы (СОГГ).
За минувшие сутки в Литву пытались попасть менее десяти мигрантов
© DELFI / Orestas Gurevičius

Все случаи зафиксированы в Игналинском районе.

Патрулирование и далее осуществляется в усиленном режиме. Для наблюдения за приграничными территориями СОГГ использует самолеты иностранных партнеров - Германии и Латвии.

За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение.

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