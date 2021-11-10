За минувшие сутки в Литву пытались попасть больше 280 нелегальных мигрантов

Лиц, впущенных в страну по гуманитарным причинам, во вторник не было.
По сообщению СОГГЛ, это количество иностранцев – 281 – второй максимальный показатель со 2 августа этого года, когда пограничникам было разрешено разворачивать мигрантов. Большее их число было только 4 августа – 321.
Во вторник вечером на белорусской стороне, у Дускининкского района Литвы, были слышны 20 отдельных выстрелов. За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.
При проверке документов пассажиров маршрутного автобуса Минск-Вильнюс был обнаружен фальшивый вид на жительство в Германии у гражданки Ирака. Кроме того, в ее паспорте были фальшивые печати о въезде и выезде из Бельгии и Германии. Иностранку не впустили в Литву, она вернулась в Беларусь.
С начала августа, когда пограничники получили право не впускать иностранцев, переходящих границу с Беларусью в запрещенных местах, в Литву не попало 6298 лиц.
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