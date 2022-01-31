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В воскресенье пограничники в запрещенных местах не пропустили в Литву из Беларуси 13 нелегальных мигрантов, пропущенных в страну по гуманитарным причинам не было, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Pasienyje su Baltarusija pradėti fizinio barjero antrojo etapo įrengimo darbai
Pasienyje su Baltarusija pradėti fizinio barjero antrojo etapo įrengimo darbai
© EPSO-G nuotr.

В воскресенье в Друскининкском самоуправлении на белорусской стороне в разное время были выпущены пять сигнальных ракет.

Латвийские пограничники за минувшие сутки не впустили 44 таких иностранца, а в Польшу в субботу из Беларуси пытался попасть один нелегальный мигрант.

В субботу СОГГЛ не впустила из Беларуси 8 нелегальных мигрантов, в пятницу – 9, в четверг – 17, в среду – 4. Во вторник и понедельник не фиксировалось случаев нелегального пересечения границы с Беларусью.

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С начала августа, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8,2 тыс. мигрантов. Правда, некоторые мигранты могли пытаться пересечь границу несколько раз.

В прошлом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Страны Запада обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

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