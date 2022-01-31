В воскресенье в Друскининкском самоуправлении на белорусской стороне в разное время были выпущены пять сигнальных ракет.

Латвийские пограничники за минувшие сутки не впустили 44 таких иностранца, а в Польшу в субботу из Беларуси пытался попасть один нелегальный мигрант.

В субботу СОГГЛ не впустила из Беларуси 8 нелегальных мигрантов, в пятницу – 9, в четверг – 17, в среду – 4. Во вторник и понедельник не фиксировалось случаев нелегального пересечения границы с Беларусью.

С начала августа, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8,2 тыс. мигрантов. Правда, некоторые мигранты могли пытаться пересечь границу несколько раз.

В прошлом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Страны Запада обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.