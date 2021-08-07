За минувшие сутки в Литву не пустили почти 250 нелегальных мигрантов

В пятницу пограничники активно возвращали мигрантов в первой половине дня – ночью и утром. До полудня вернули больше 160 человек.
5 мужчин находятся на нейтральной территории между Литвой и Беларусью.
На белорусской стороне наблюдается увеличение числа пограничников.
В Шальчининкском районе пограничники по гуманитарным причинам разрешили прийти в Литву женщине и несовершеннолетнему ребенку - оба они граждане Ирака. Были вызваны врачи скорой. Врачи доставили мигрантов в больницу. Выяснилось, что несовершеннолетний замерз, у него диагностирована гипотермия.
По данным СОГГ, серьезных инцидентов не было. Пограничники работают дисциплинировано.
Спецсредства, насильственные действия и огнестрельное оружие не применялись. В этом году через Беларусь в Литву пришло больше 4100 нелегальных мигрантов, большая часть - из Ирака.
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