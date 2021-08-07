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За минувшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь почти 250 человек, сообщают Департамент статистики и пограничная служба в субботу. За минувшие сутки в Литву не попал ни один нелегальный мигрант.
За минувшие сутки в Литву не пустили почти 250 нелегальных мигрантов
© DELFI / Orestas Gurevičius

В пятницу пограничники активно возвращали мигрантов в первой половине дня – ночью и утром. До полудня вернули больше 160 человек.

5 мужчин находятся на нейтральной территории между Литвой и Беларусью.

На белорусской стороне наблюдается увеличение числа пограничников.

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В Шальчининкском районе пограничники по гуманитарным причинам разрешили прийти в Литву женщине и несовершеннолетнему ребенку - оба они граждане Ирака. Были вызваны врачи скорой. Врачи доставили мигрантов в больницу. Выяснилось, что несовершеннолетний замерз, у него диагностирована гипотермия.

По данным СОГГ, серьезных инцидентов не было. Пограничники работают дисциплинировано.

Спецсредства, насильственные действия и огнестрельное оружие не применялись. В этом году через Беларусь в Литву пришло больше 4100 нелегальных мигрантов, большая часть - из Ирака.

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