За минувшие сутки в Литву не пустили около 80 мигрантов

Попытки нелегально пересечь границу зафиксированы в Варенском, Шальчининкском районах и в Друскининкайском самоуправлении.

Патрулирование на территории Литвы и далее осуществляется в усиленном режиме. Для наблюдения за территорией СОГГ использует свой служебный вертолет и самолеты иностранных партнеров - Германии и Латвии.

За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.

Решение о возвращении лиц, которые пытаются нелегально пересечь границу, значительно снизило миграционные потоки.