За минувшие сутки в Литву не пустили около 80 мигрантов

Попытки нелегально пересечь границу зафиксированы в Варенском, Шальчининкском районах и в Друскининкайском самоуправлении.
Патрулирование на территории Литвы и далее осуществляется в усиленном режиме. Для наблюдения за территорией СОГГ использует свой служебный вертолет и самолеты иностранных партнеров - Германии и Латвии.
За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.
Решение о возвращении лиц, которые пытаются нелегально пересечь границу, значительно снизило миграционные потоки.
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