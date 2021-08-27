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За минувшие сутки в Литву пытались попасть почти 80 мигрантов, пограничники их не пропустили, сообщила в пятницу Служба охраны госграницы (СОГГ).
За минувшие сутки в Литву не пустили около 80 мигрантов
© DELFI / Orestas Gurevičius

Попытки нелегально пересечь границу зафиксированы в Варенском, Шальчининкском районах и в Друскининкайском самоуправлении.

Патрулирование на территории Литвы и далее осуществляется в усиленном режиме. Для наблюдения за территорией СОГГ использует свой служебный вертолет и самолеты иностранных партнеров - Германии и Латвии.

За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение.

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В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.

Решение о возвращении лиц, которые пытаются нелегально пересечь границу, значительно снизило миграционные потоки.

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