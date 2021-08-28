За минувшие сутки в Литву не пустили около 50 мигрантов

Попытки нелегально пересечь границу зафиксированы в Игналинском, Варенском и Шальчининкском районах.
По данным СОГГ, пограничники визуально фиксировали несколько небольших групп мигрантов, но они не пытались пересекать границу. Для предупреждения таких лиц используют аудиообращения на арабском, курдском, английском, французском и русском языках.
Патрулирование на территории Литвы и далее осуществляется в усиленном режиме. Для наблюдения за территорией СОГГ использует свой служебный вертолет и самолеты иностранных партнеров - Германии и Латвии.
За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4100 мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.
Решение о возвращении лиц, которые пытаются нелегально пересечь границу, значительно снизило миграционные потоки.
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