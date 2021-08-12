За минувшие сутки в Литву не пустили ни одного мигранта, вернули - 11

Они были возвращены в Швенчёнском и Шальчининкском районах. На территории Литвы никто не был задержан.
Патрули слышали в Варенском и Шальчининкском районах несколько выстрелов автоматов в глубине территории соседней страны. Также отмечена концентрация пограничных сил Беларуси.
Инцидентов в приграничном районе не зафиксировано, патрулирование проходит в усиленном режиме с привлечением военных. Для наблюдения за приграничными территориями СОГГ в среду использовала служебный вертолет и самолеты зарубежных партнеров - Польши и Латвии.
В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли 4115 мигрантов. Большинство из них - иракцы.
Должностные лица Литвы называют выросшие потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение разворачивать лиц, пытающихся незаконно пытающихся пересечь границу, и это заметно уменьшило потоки мигрантов.
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