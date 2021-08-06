Количество задержанных мигрантов снизилось после решения министра внутренних дел Агне Билотайте, которое позволило пограничникам разворачивать мигрантов в сторону Беларуси и направлять их в официальные пункты погранконтроля.
Представитель Службы охраны госграницы Рокас Пукинскас подтвердил BNS, что за минувшие сутки пограничники развернули более 100 мигрантов.
Он отметил, что инцидентов из-за разворачивания пограничниками нелегальных мигрантов не было.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попали 4112 мигрантов, преимущественно из Ирака, сообщает Департамент статистики.
Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В стране объявлена экстремальная ситуация.
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