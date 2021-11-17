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За минувшие сутки литовские пограничники не пустили в Литву из Беларуси 65 нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в страну в неразрешенном месте, сообщила в среду Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
За минувшие сутки в Литву не пустили 65 нелегальных мигрантов
© DELFI / Domantas Pipas

Во вторник не было лиц, впущенных в страну по гуманитарным причинам.

В Друскининском самоуправлении, на белорусской стороне, днем были слышны отдельные выстрелы, а в Швенченском районе с разницей в час прозвучали два отдельных выстрела.

По данным СОГГЛ, с начала августа, когда пограничники получили право не впускать иностранцев, которые пытаются пересечь границу в недопустимых местах, в Литву не впустили 6969 таких лиц.

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За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

В этом году в Литву нелегально попали более 4 тыс. мигрантов.

Литва и другие страны Запада считают, что организованным наплывом мигрантов Беларусь мстит за уже введенные санкции, связанные с расправой с оппозицией, и называет это гибридной атакой минского режима.

На минувшей неделе на границе Польши с Беларусью скопились несколько тысяч нелегальных мигрантов и пытались штурмовать пограничные ограждения, на литовской границе с Беларусью было введено чрезвычайное положение.

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