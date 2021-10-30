По гуманитарным причинам не впустили ни одного мигранта.

В четверг ночью на белорусской стороне границы у Швенчёнского района была произведена серия выстрелов, а также звучали одиночные выстрелы продолжительностью около 5 минут.

Также ночью на белорусской стороне (возле Швенчёнского района) в одном месте были выпущены 2 сигнальные ракеты и 3 - в другом. Возле Шальчининкского района на белорусской стороне было выпущено 6 сигнальных ракет, позже - еще одна.

За минувшие сутки литовскими пограничниками не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое насилие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.