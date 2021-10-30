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За минувшие сутки, с полуночи пятницы до субботы, литовские пограничники не пропустили 111 мигрантов, которые пытались попасть в Литву из Беларуси в неустановленных местах. 186 мигрантов не пустили в четверг, 113 - в среду, 96 - во вторник, 120 - в понедельник, 67 - в воскресенье и 183 - в субботу.
Latvijos ir Baltarusijos pasienis
Latvijos ir Baltarusijos pasienis
© Scanpix / Reuters

По гуманитарным причинам не впустили ни одного мигранта.

В четверг ночью на белорусской стороне границы у Швенчёнского района была произведена серия выстрелов, а также звучали одиночные выстрелы продолжительностью около 5 минут.

Также ночью на белорусской стороне (возле Швенчёнского района) в одном месте были выпущены 2 сигнальные ракеты и 3 - в другом. Возле Шальчининкского района на белорусской стороне было выпущено 6 сигнальных ракет, позже - еще одна.

За минувшие сутки литовскими пограничниками не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое насилие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

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