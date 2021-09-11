За минувшие сутки в Литву не пропустили около 40 мигрантов

Ни одному нелегалу не удалось попасть в Литву.

За минувшие сутки фиксировались попытки незаконного пересечения границы в Игналинском, Варенском и Лаздийском районах.

На протяжении всей недели наибольшая концентрация нелегалов фиксировалась в Лаздийском районе.

За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое насилие.