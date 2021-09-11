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За минувшие сутки в Литву не пропустили около 40 мигрантов. Накануне в Литву не впустили около 50 человек, днем раньше - около 40.
За минувшие сутки в Литву не пропустили около 40 мигрантов
© DELFI / Orestas Gurevičius

Ни одному нелегалу не удалось попасть в Литву.

За минувшие сутки фиксировались попытки незаконного пересечения границы в Игналинском, Варенском и Лаздийском районах.

На протяжении всей недели наибольшая концентрация нелегалов фиксировалась в Лаздийском районе.

За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое насилие.

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