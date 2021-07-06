За минувшие сутки в Литве задержан 131 нелегальный мигрант

Больше всего мигрантов – 68 – на этот раз было задержано на заставе им. А.Бараускасав Варенском районе.
По 22 мигранта задержаны в Друскининкайском муниципалитете, в Игналинском районе и на Пукайской заставе. Были задержаны мигранты в Швенченском и Шальчининкском районах.
У большей части задержанных не было документов. Большая часть задержанных – из африканских стран – Конго, Камерун, Гвинея, часть указали, что являются гражданами Ирака.
По данным СОГГ, пограничники Друскининкай в последние сутки отдыхали, а до этого за 5 дней они задержали 438 нелегалов.
Нелегалов разместили в Алитусском районе, в Алитусе, Игналиснком районе, Варенском и Лаздийском районах, а также в школе пограничников в Медининкай, в Пабраде (Центр регистрации иностранцев), а несовершеннолетних, которые пришли без взрослых, передали в Центр беженцев в Руклу.
Всех задержанных проверят на COVID-19, до получения результата они находятся в изоляции. Просьбы об убежище переданы Департаменту миграции.
По данным СОГГ, всего на данный момент задержаны 1363 нелегальных мигранта, это в 17 раз больше, чем за весь прошлый год.
Из-за нескончаемого потока нелегальных мигрантов Литва объявила чрезвычайную ситуацию на государственном уровне.
Литовские политики утверждают, что это организованная белорусским режимом акция против Литвы.
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