За минувшие сутки в Литве выявлены 775 новых случаев COVID-19, умерли 32 человекa.

За минувшие сутки выздоровели 133 человека.
В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 160 446 случаев заражения коронавирусом, 92 608 человек выздоровели, 64 642 человек все еще болеют.
В целом от коронавируса в Литве скончались 2232 человека.
За минувшие сутки также детализировано 3 смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти была зафиксирована раньше.
За минувшие сутки было взято 4269 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 742 958.
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