За минувшие сутки в Литве выявлены 1694 новых случая COVID-19

За минувшие сутки выздоровели 1618 человек.
В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 163 042 случаев заражения коронавирусом, 97 336 человек выздоровели, 62 425 человек все еще болеют.
За минувшие сутки проверили 11 369 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 764 946.
За сутки от коронавируса привит 1869 человек.
Всего от SARS-CoV-2 привили 27 142 человек.
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