За минувшие сутки в Литве выявлен 1371 новый случай COVID-19, скончались 29 человек.

За минувшие сутки выздоровели 170 человек.

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 164 414 случаев заражения коронавирусом, 97 511 человек выздоровели, 63 490 человек все еще болеют.

От коронавируса скончались 2346 человек.

За минувшие сутки проверили 10 182 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 777 327.

Всего от SARS-CoV-2 привили 31 524 человека.