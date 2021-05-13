В целом в стране первую дозу вакцины от COVID-19 получили уже 823 тыс. 512 человек, двумя – 410 тыс. 477.

Хотя бы одной дозой вакцины привиты 50,5% людей старше 80-ти лет, 64,5% жителей в возрасте 75–79 лет, 66,1% жителей в возрасте 70–74 лет, 63,3% в возрасте 65–69 лет.

Среди 55–64-летних хотя бы одной дозой привито 40,9%, среди 45–54-летних – 31,4%, а среди 35–44-летних – 24,8%.

В Литве хотя бы одну дозу вакцины получили 29,5% человек.

В целом Литва получила 1 млн 370 тыс. 345 доз вакцин, все это количество распределено по центрам вакцинации. В целом использовано 1 млн 233 тыс. 989 доз.

Пока неиспользованными остаются более 136 тыс. доз.