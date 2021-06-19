За минувшие сутки в Литве привили почти 25 000 жителей

В Литве одной дозой вакцины от COVID-19 привиты 1 млн. 206 тыс. 587 человек, двумя – 833 034.

Как минимум одной дозой привиты 53,6% жителей старше 80-ти лет, 68,1% – 75-79 лет, 70,3% – 70-74 лет и 68,7% – 65-69 лет. В группе 55-64 лет привиты 56,2%., 45-54 лет – 49,4%, 35-44 лет – 47,5%, 25-34 лет – 40,4%.

В младшей группе привиты 37,8%.

Во всей Литве минимум одной дозой привиты 43,2% жителей.

Всего Литва получила 2 млн. 312 тыс. 325 доз, из них 2 млн. 296 тыс. 225 доставлены в центры вакцинации. Использована 2 млн. 39 тыс. 621 доза.

Не использовано 272 700 доз.