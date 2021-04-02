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За минувшие сутки в Литве первую дозу вакцины от коронавируса получили 14 тыс. 365 человек, вторую – 2489 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики Литвы.
Skiepijimas nuo koronaviruso Kauno klinikose
Skiepijimas nuo koronaviruso Kauno klinikose
© Kauno klinikos

В целом в Литве первой дозу вакцины привиты 364 тыс. 930 человек, двумя дозами – 168 тыс. 740.

В Литву доставлено 642 тыс. 365 доз вакцин, из них использовано 533 тыс. 670.

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