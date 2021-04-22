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За минувшие сутки первую дозу вакцины получили 12 тыс. 949 человек, вторую – 12 тыс. 349, сообщил в четверг Департамент статистики.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

В стране в целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 594 тыс. 331 человек, двумя – 227 тыс. 754.

Хотя бы одну дозу вакцины получили 47,4% людей старше 80-ти лет, 60,7% жителей в возрасте 70–79 лет, и 40% жителей в возрасте 60–69 лет.

Департамент статистики утверждает, что в стране привито 55,6% жителей старше 65 лет.

В десяти самоуправлениях число привитых среди пожилых людей превышают 60%, а в 45-ти привиты более половины жителей этой возрастной категории.

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"Даже самое последнее Шальчининкское районное самоуправление преодолело показатель эффективности в 20%", – говорится в комментарии.

В целом в Литву доставлено 919 тыс. 805 доз вакцин, из них 910 тыс. 905 доставлены в прививочные центры, а использовано 822 тыс. 85. Не использованы пока 97 тыс. 720 доз вакцин.

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