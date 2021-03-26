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За минувшие сутки в Литве первую дозу вакцины от коронавируса получили 9093 человека, вторую – 6348 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики Литвы.
В целом в Литве первой дозой вакцины привиты 310 тыс. 915 человек, двумя дозами – 143 тыс. 348.
В Литву доставлено почти полмиллиона доз вакцины, из них использовано 454 тыс. 299.
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