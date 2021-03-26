aA
За минувшие сутки в Литве первую дозу вакцины от коронавируса получили 9093 человека, вторую – 6348 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики Литвы.
Skiepijimas nuo koronaviruso Kauno klinikose
Skiepijimas nuo koronaviruso Kauno klinikose
© Kauno klinikos

В целом в Литве первой дозой вакцины привиты 310 тыс. 915 человек, двумя дозами – 143 тыс. 348.

В Литву доставлено почти полмиллиона доз вакцины, из них использовано 454 тыс. 299.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В четверг министр иностранных дел Литвы был привит вакциной AstraZeneca (31)

25 марта, в 16 ч., в центре вакцинации, находящемся в здании...

За минувшие сутки в Литве привили 16 тысяч человек (4)

За минувшие сутки в Литве первую дозу вакцины от...

В Клайпеде в выходные вакциной AstraZeneca привьют всех желающих старше 65 лет (18)

В Клайпеде сохранились большие запасы вакцины AstraZeneca ,...

TOP новостей

Правительство Литвы продлило карантин до мая  движение ограничено с субботы (104)

В пятницу утром правительство Литвы обсудило...

Премьер-министр Литвы призывает сделать паузу: мы не хотим комендантского часа (8)

В пятницу утром правительство Литвы изменило...

Правительство Литвы утвердило список работников, которым придется регулярно тестироваться (9)

Кассиры, продавцы, уборщицы и работники сферы красоты –...

Глава Минздрава Литвы о новых данных: таких показателей во многих муниципалитетах не было уже давно (4)

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис на...

Валерий Карбалевич: cегодня Беларусь – больной человек Европы, и власти пока не делают ничего, чтобы начать оздоровление (13)

Политический кризис в Беларуси усугубляется. А власти...