За минувшие сутки в Литве подтвержден 1 641 новый случай коронавируса, 38 человек скончались

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Количество новых случаев заболевания, подтвержденных у конкретных лиц за минувшие сутки, составляет 1 641, общее количество подтвержденных случаев у конкретных лиц - 158 180. Количество лиц, привитых против SARS-CoV-2 за вчера: 4579.
Умерли: 2171
Выздоровели: 92 212 человек.
Все еще болеют: 62 874
Количество проверенных за минувшие сутки проб на коронавирус: 12195
На сегодняшний день на подозрение на коронавирус проверено 1 728 603 образца.
За минувшие сутки привито: 4 579 человек
Общее количество лиц, вакцинированных против SARS-CoV-2: 22 191
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