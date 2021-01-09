За минувшие сутки в Литве подтвержден 1 641 новый случай коронавируса, 38 человек скончались

BNS, ru.DELFI.lt









Скопировать ссылку За минувшие сутки в Литве подтвержден 1 641 новый случай коронавируса, 38 человек скончались Ссылка скопирована

