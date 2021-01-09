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Количество новых случаев заболевания, подтвержденных у конкретных лиц за минувшие сутки, составляет 1 641, общее количество подтвержденных случаев у конкретных лиц - 158 180. Количество лиц, привитых против SARS-CoV-2 за вчера: 4579.
За минувшие сутки в Литве подтвержден 1 641 новый случай коронавируса, 38 человек скончались
© Vidmantas Balkūnas

Умерли: 2171

Выздоровели: 92 212 человек.

Все еще болеют: 62 874

Количество проверенных за минувшие сутки проб на коронавирус: 12195

На сегодняшний день на подозрение на коронавирус проверено 1 728 603 образца.

За минувшие сутки привито: 4 579 человек

Общее количество лиц, вакцинированных против SARS-CoV-2: 22 191

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