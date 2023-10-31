За минувшие сутки предотвращены 3 попытки незаконного пересечения литовско-белорусской границы

 
ELTA
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Lietuvos-Rusijos pasienis
Lietuvos-Rusijos pasienis
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila
За минувшие сутки сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) предотвратили три попытки незаконного пересечения литовско-белорусской границы.
В Латвии за прошлые сутки зафиксировано 79 попыток незаконного пересечения границы с Беларусью, польские пограничники в воскресенье предотвратили проникновение 93 мигрантов.
Всего за 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили более 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу, в этом году – 2191.
В августе 2021 г. пограничникам было предоставлено право не пропускать из Беларуси мигрантов, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, с тех пор в общей сложности в Литву не впустили более 21,5 тыс. нелегальных мигрантов.
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