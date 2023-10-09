За минувшие сутки предотвращено 5 попыток незаконного пересечения литовско-белорусской границы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lietuvos ir Baltarusijos pasienis
Lietuvos ir Baltarusijos pasienis
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius
За минувшие сутки сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) предотвратили 5 попыток незаконного пересечения литовско-белорусской границы.

В Латвии за прошлые сутки зафиксировано 45 попыток незаконного пересечения границы с Беларусью, польские пограничники в субботу предотвратили проникновение 45 мигрантов.

Всего за 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили более 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу, а в этом году – 1 994.

В августе 2021 г. пограничникам было предоставлено право не пропускать из Беларуси мигрантов, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, с тех пор в общей сложности в Литву не впустили более 21,3 тыс. нелегальных мигрантов.

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