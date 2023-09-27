За минувшие сутки предотвращено 20 попыток незаконного пересечения литовско-белорусской границы

 
ELTA
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Fortifikuojamas Šumsko pasienio punktas
Fortifikuojamas Šumsko pasienio punktas
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas
За минувшие сутки сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) предотвратили 20 попыток незаконного пересечения литовско-белорусской границы.

В Латвии за минувшие сутки зафиксировано 90 попыток незаконного пересечения границы с Беларусью, польские пограничники во вторник предотвратили проникновение 53 мигрантов.

Всего за 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили более 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу, в этом году – 1731.

В августе 2021 г. пограничникам было предоставлено право не пропускать из Беларуси мигрантов, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, с тех пор в общей сложности в Литву не впустили более 21 000 нелегальных мигрантов.

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