08 августа 2023 г. 10:13

За минувшие сутки пожарные 79 раз выезжали убирать поваленные бурей деревья

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas
За минувшие сутки пожарные-спасатели 79 раз выезжали убирать поваленные бурей деревья, больше всего вызовов было в Шяуляйском уезде.

"За последние сутки у нас было 79 вызовов. (...) Больше всего проблем стихия вызвала в Шяуляйском уезде, пожарные выезжали в Шяуляйский уезд 26 раз", - сообщила во вторник Elta представитель Отдела коммуникаций Департамента противопожарной безопасности и спасения (ДПБС) Эдита Зданявичене.

По ее словам, по количеству вызовов выделился Ионишкский район – туда убирать поваленные деревья, ветки пожарные за сутки отправлялись 17 раз.

Как сообщалось ранее, в понедельник в Ионишкском районе, в Жагаре, дерево, упавшее из-за шквала и сильного ветра, смертельно ранило женщину.

По словам Э. Зданявичене, накануне было зафиксировано три вызова, когда пожарным приходилось убирать деревья с машин, вырванных с корнем шквалистым ветром, и еще три раза деревья падали на здания.

В понедельник во многих районах Литвы прошли шквал, ливни, гроза и град. Ветер во время грозы местами достигал скорости 23 м/с.

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