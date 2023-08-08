За минувшие сутки пожарные 79 раз выезжали убирать поваленные бурей деревья

"За последние сутки у нас было 79 вызовов. (...) Больше всего проблем стихия вызвала в Шяуляйском уезде, пожарные выезжали в Шяуляйский уезд 26 раз", - сообщила во вторник Elta представитель Отдела коммуникаций Департамента противопожарной безопасности и спасения (ДПБС) Эдита Зданявичене.

По ее словам, по количеству вызовов выделился Ионишкский район – туда убирать поваленные деревья, ветки пожарные за сутки отправлялись 17 раз.

Как сообщалось ранее, в понедельник в Ионишкском районе, в Жагаре, дерево, упавшее из-за шквала и сильного ветра, смертельно ранило женщину.

По словам Э. Зданявичене, накануне было зафиксировано три вызова, когда пожарным приходилось убирать деревья с машин, вырванных с корнем шквалистым ветром, и еще три раза деревья падали на здания.