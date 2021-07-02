Это крупнейшее число нелегальных мигрантов, задержанное до этой поры за сутки, оно почти втрое превышает прежние суточные рекорды, сказал BNS представитель СОГГЛ Гедрюс Мишутис.

Среди задержанных мигрантов - граждане Камеруна, Ирака, Сирии, Афганистана.

Большинство из нелегальных мигрантов попросили убежища в Литве. Всем иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до получения результатов они будут изолированы.

В общей сложности в этом году из Беларуси в Литву пытались незаконно попасть 822 нелегальных мигранта. Это число в десять раз больше, чем за весь 2020 год. В прошлом году на границе Литвы был задержан 81 такой иностранец. В 2019 году пограничники задержали 46 нелегальных мигрантов, в 2018 году - 104, в 2017 году - 72.

Среди задержанных в этом году на границе с Беларусью преобладают граждане Ирака или представившиеся ими - 481. Также задержано 57 граждан Ирана, 51 гражданин Сирии, 46 граждан Беларуси, 28 граждан России, 13 граждан Гвинеи, 12 граждан Турции, 10 граждан Шри-Ланки, а также граждане других стран или представившиеся ими.

В последнее время заметно вырос поток таких мигрантов, и СОГГЛ усилила охрану границы с Беларусью. Помимо различных организационных мер, на этот участок были командированы сотрудники других подразделений СОГГЛ и выделены дополнительные технические ресурсы. Кроме того, на помощь пограничникам прибыли сотрудники Службы общественной безопасности, Союза стрелков и других ведомств и организаций, на границе с Беларусью также приступили к работе представители Европейского агентства охраны границ и береговой линии Frontex.