В пятницу нелегалов не впустили в Литву в Швенченском, Вильнюсском, Варенском, Лаздиской и Друскининкайском районах. Больше всего нелегалов пытаись незаконно пересечь границу в Вильнюсском (12 человек) и Лаздийском (10) районах.

Рядом с Друскининкайским районом со стороны Беларуси слышались пушечные выстрелы. Вероятно, звуки выстрелов доносились с находящегося на территории Беларуси Гожского полигона.

Служебное оружие, специальные средства и физическую силу пограничникам применять не пришлось.