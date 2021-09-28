За минувшие сутки пограничники не впустили в Литву 17 мигрантов

В понедельник мигранты из Беларуси пытались попасть в Литву на границе в Швенченском и Варенском районах, в Друскининкском самоуправлении (больше всего - 11 человек).
Ни один иностранец не был впущен в Литву. За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение.
Патрулирование литовской территории на границе с Беларусью продолжается в усиленном режиме.
По информации СОГГ, всего на прошлой неделе в Литву пограничники не пустили 200 иностранцев.
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