За минувшие сутки пограничники не впустили в Литву 17 мигрантов

В понедельник мигранты из Беларуси пытались попасть в Литву на границе в Швенченском и Варенском районах, в Друскининкском самоуправлении (больше всего - 11 человек).

Ни один иностранец не был впущен в Литву. За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение.

Патрулирование литовской территории на границе с Беларусью продолжается в усиленном режиме.

По информации СОГГ, всего на прошлой неделе в Литву пограничники не пустили 200 иностранцев.