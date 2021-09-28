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Пограничники за минувшие сутки не пустили в Литву 17 мигрантов, пытавшихся попасть в страну в неположенном месте, сообщила во вторник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГ).
За минувшие сутки пограничники не впустили в Литву 17 мигрантов
© DELFI / Domantas Pipas

В понедельник мигранты из Беларуси пытались попасть в Литву на границе в Швенченском и Варенском районах, в Друскининкском самоуправлении (больше всего - 11 человек).

Ни один иностранец не был впущен в Литву. За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение.

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Патрулирование литовской территории на границе с Беларусью продолжается в усиленном режиме.

По информации СОГГ, всего на прошлой неделе в Литву пограничники не пустили 200 иностранцев.

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