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За минувшие сутки в Литву пытались попасть почти 50 мигрантов, пограничники их не пропустили, одного приняли по гуманитарным причинам, сообщила в воскресенье Служба охраны госграницы (СОГГ).
За минувшие сутки пограничники не пустили в Литву около 50 мигрантов
© DELFI / Orestas Gurevičius

Попытки нелегально пересечь границу зафиксированы в Варенском, Шальчининкском и в Вильнюсском районах.

В Шальчининкском районе группа из нескольких мигрантов, увидев пограничников на литовской стороне, отказалась от своих намерений пересечь государственную границу и без предварительного предупреждения вернулась в Беларусь. На территории соседней страны также были замечены несколько небольших групп мигрантов, не подходивших к границе.

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Патрулирование на территории Литвы и далее осуществляется в усиленном режиме. Для наблюдения за территорией СОГГ использует свой служебный вертолет, самолеты иностранных партнеров - Германии и Латвии.

За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.

Решение о возвращении лиц, которые пытаются нелегально пересечь границу, значительно снизило миграционные потоки.

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