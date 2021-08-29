За минувшие сутки пограничники не пустили в Литву около 50 мигрантов

Попытки нелегально пересечь границу зафиксированы в Варенском, Шальчининкском и в Вильнюсском районах.
В Шальчининкском районе группа из нескольких мигрантов, увидев пограничников на литовской стороне, отказалась от своих намерений пересечь государственную границу и без предварительного предупреждения вернулась в Беларусь. На территории соседней страны также были замечены несколько небольших групп мигрантов, не подходивших к границе.
Патрулирование на территории Литвы и далее осуществляется в усиленном режиме. Для наблюдения за территорией СОГГ использует свой служебный вертолет, самолеты иностранных партнеров - Германии и Латвии.
За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.
Решение о возвращении лиц, которые пытаются нелегально пересечь границу, значительно снизило миграционные потоки.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор: уже сейчас мы видим начало четвертой волны пандемии (11)
Половина жителей Литвы получила обе дозы вакцины от...
Виктор Воронцов. Уже нет смысла уезжать в Германию, чтобы зарабатывать 1500 евро. Делайте карьеру в Литве! (43)
У меня есть контакт в фейсбуке, отличный человек,...
Не забывать об оккупации. Что может изменить Крымская платформа (36)
Сегодня любое рекламное агентство, которое решило...
Года Мантиене. "Кто их такими воспитал?!" (2)
Мать продает квартиру, чтобы помочь дочери купить жилье...