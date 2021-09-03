За минувшие сутки "паспорт возможностей" в аптеках распечатали 15 000 жителей Литвы

Пресс-секретарь ЦР Миндаугас Самкус сказал, что всего за минувшие сутки распечатано 20 000 "паспортов возможностей".

"По данным ЦР, в "Содре" за минувший день распечатали около 700 документов, в отделениях "Литовской почты" – около 2800, в аптеках – около 15 000. Еще около 4000 выдали в отделениях ЦР", – сказано в сообщении.

Однако активнее всего жители скачивают документ с сайта gpasas.lt.

"За день его скачивают в среднем 50 000 жителей", – сказано в ответе ЦР.

Delfi напоминает, что с 13 сентября люди без этого документа не смогут заходить в магазины промтоваров, в торговые центры и даже в продовольственные магазины площадью больше 1500 кв. м, а также пользоваться рядом услуг - парикмахерских, читальных залов в библиотеках и др. Кроме того, они не смогут посещать мероприятия в закрытых помещениях и участвовать в разных праздниках, ярмарках и фестивалях, если в них участвует больше 500 человек.

На данный момент "паспорт возможностей" могут получить привитые от коронавируса, переболевшие им и получившие отрицательный результат теста жители.