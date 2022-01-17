В субботу развернули 19 таких иностранцев, в пятницу – 4, в четверг – 18. В среду, вторник и понедельник незаконных попыток пересечения границы с Беларусью не фиксировалось.

В воскресенье также не было и иностранцев, впущенных в Литву по гуманитарным причинам.

В воскресенье днем в Шальчининкском районе, на белорусской стороне был слышан единичный выстрел.

С начала августа, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8,2 тыс. мигрантов. Правда, некоторые мигранты могли пытаться пересечь границу несколько раз.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

По данным литовских пограничников, в Латвии продолжают фиксировать по нескольку десятков попыток нелегально попасть в страну за сутки.

В воскресенье латвийские пограничники развернули 30 нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в страну из Беларуси, в субботу – 33, в пятницу – 50, в четверг – 32, в среду – 42, во вторник – 39, в понедельник – 42. Польские пограничники в субботу не впустили 46 таких иностранцев, в пятницу – 51, в четверг – 15, в среду – 16, во вторник и в понедельник – по 68.