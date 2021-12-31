aA
За минувшие сутки литовские пограничники не зафиксировали ни одной попытки незаконного пересечения границы Литвы с территории Беларуси, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) в пятницу.
Pasienyje su Baltarusija pradėti fizinio barjero antrojo etapo įrengimo darbai
Pasienyje su Baltarusija pradėti fizinio barjero antrojo etapo įrengimo darbai
© Organizacijos nuotr.

Это уже седьмые по счету такие сутки с августа, когда погранслужба получила право разворачивать мигрантов. Все эти дни приходятся на декабрь.

Ранее на этой неделе пограничники разворачивали от 4 до 18 мигрантов в сутки.

В четверг не было иностранцев, которых пропустили в Литву по гуманитарным причинам. Пограничники заявили, что им не пришлось применять оружие.

Рядом с Друскининкайским самоуправлением во второй половине дня в четверг со стороны Беларуси были слышны пушечные выстрелы. Недалеко от границы в направлении Гродно находится Гожский полигон.

Статьи по теме:
Прокуратура прекратила расследование по делу об укрывании пяти афганцев
Литва получит строгие международные рекомендации: никакой политики разворота нелегальных мигрантов  (10)

С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8 тыс. мигрантов. Многие из них пытались пересечь границу несколько раз.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. На границе с Беларусью введено чрезвычайное положение. Граница по-прежнему охраняется в усиленном режиме.

В Латвии на протяжении трех недель фиксируется возросшее количество попыток нелегального пересечения границы. В четверг пограничники этой страны развернули 47 человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Глава Минздрава об изменениях: я не доволен тем, что надо принимать такие решения (3)

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис...

Премьер-министр: напряжение с Китаем в других странах не считается проблемой одной лишь Литвы (9)

Напряжение в отношениях с Китаем в международном...

Коронавирус в Литве: 1831 новый случай и 9 смертей

За минувшие сутки в Литве был выявлен 1831 новый случай...

За семь дней семья объехала 50 наряженных елок

Для одних рождественские елки - пустяк, другие с трудом...

Вице-министр здравоохранения рассказала о причине ухода с поста (2)

Вице-министр здравоохранения Литвы Живиле...