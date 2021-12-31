Это уже седьмые по счету такие сутки с августа, когда погранслужба получила право разворачивать мигрантов. Все эти дни приходятся на декабрь.

Ранее на этой неделе пограничники разворачивали от 4 до 18 мигрантов в сутки.

В четверг не было иностранцев, которых пропустили в Литву по гуманитарным причинам. Пограничники заявили, что им не пришлось применять оружие.

Рядом с Друскининкайским самоуправлением во второй половине дня в четверг со стороны Беларуси были слышны пушечные выстрелы. Недалеко от границы в направлении Гродно находится Гожский полигон.

С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8 тыс. мигрантов. Многие из них пытались пересечь границу несколько раз.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. На границе с Беларусью введено чрезвычайное положение. Граница по-прежнему охраняется в усиленном режиме.

В Латвии на протяжении трех недель фиксируется возросшее количество попыток нелегального пересечения границы. В четверг пограничники этой страны развернули 47 человек.