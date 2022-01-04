Такая ситуация была и в воскресенье, и в четверг, в остальные дни в Литву нелегально пытались попасть от 3 до 18 иностранцев.
В понедельник не было иностранцев, пропущенных в Литву по гуманитарным причинам.
С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8,1 тыс. мигрантов. Многие из них пытались пересечь границу несколько раз.
Пограничникам не пришлось использовать служебное оружие.
Чрезвычайное положение на границе с Беларусью Литва ввела до середины января.
В Латвии на протяжении трех недель фиксируется возросшее количество попыток нелегального пересечения границы. В понедельник пограничники этой страну развернули 55 человек. В воскресенье - 36, в субботу - 80, в пятницу - 85. Латвийско-белорусская граница приблизительно в четыре раза короче границы Беларуси с Литвой.
В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.
Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. На границе с Беларусью введено чрезвычайное положение. Граница по-прежнему охраняется в усиленном режиме.
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