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За минувшие сутки пограничники не фиксировали попыток нелегального пересечения границы Литвы с территории Беларуси, информировала в субботу Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
За минувшие сутки не фиксировалось попыток нелегального пересечения границы Литвы
© DELFI / Josvydas Elinskas

По сообщению службы, одного иностранца впустили в страну по гуманитарным причинам.

Пограничникам и помогающим им военным не пришлось прибегать к использованию служебного оружия.

В пятницу в Шальчининкском районе с белорусской стороны были выпущены две сигнальные ракеты.

С начала августа, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8,2 тыс. мигрантов. Правда, некоторые мигранты могли пытаться пересечь границу несколько раз.

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В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

Охрана границы Литвы осуществляется в усиленном режиме.

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