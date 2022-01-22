За минувшие сутки не фиксировалось попыток нелегального пересечения границы Литвы

По сообщению службы, одного иностранца впустили в страну по гуманитарным причинам.

Пограничникам и помогающим им военным не пришлось прибегать к использованию служебного оружия.

В пятницу в Шальчининкском районе с белорусской стороны были выпущены две сигнальные ракеты.

С начала августа, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8,2 тыс. мигрантов. Правда, некоторые мигранты могли пытаться пересечь границу несколько раз.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

Охрана границы Литвы осуществляется в усиленном режиме.