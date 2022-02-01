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В понедельник не фиксировалось попыток нелегального пересечения границы Литвы с Беларусью, информировала в среду Служба охраны госграницы (СОГГЛ). Между тем, в Латвии и Польше развернули почти по 30 нелегальных мигрантов.
Border with Belarus
Border with Belarus
© EPSO-G nuotr.

В понедельник в Друскининкском самоуправлении на белорусской стороне в разное время были выпущены две сигнальные ракеты.

С начала августа, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8200 мигрантов. Правда, некоторые мигранты могли пытаться пересечь границу несколько раз.

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Охрана границы на литовской стороне по-прежнему осуществляется в усиленном режиме.

В понедельник латвийские пограничники не впустили в страну 27 нелегальных мигрантов с белорусской стороны. В воскресенье польские пограничники развернули 30 нелегалов.

В прошлом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Страны Запада обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

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