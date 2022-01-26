За минувшие сутки не фиксировалось попыток нелегального пересечения границы Литвы с Беларусью

Такой же ситуация на литовско-белорусской границе была и в понедельник, воскресенье, пятницу и четверг. В субботу не впустили 8 мигрантов. В среду и вторник в Литву не впустили по девять иностранцев.
С начала августа, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8200 мигрантов. Правда, некоторые из них могли пытаться пересечь границу несколько раз.
Охрана границы Литвы осуществляется в усиленном режиме.
Между тем, в Латвию из Беларуси во вторник пытались попасть 75 мигрантов – это максимальное количество нелегалов со 2 января. Пограничники Латвии и Польши, по данным СОГГЛ, в последнее время ежесуточно фиксируют по несколько десятков попыток мигрантов нелегально попасть в страну из Беларуси.
В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.
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