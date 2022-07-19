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В понедельник пограничники на границе Литвы с Беларусью задержали 69 мигрантов, пытавшихся незаконно проникнуть в страну, сообщила Служба охраны госграницы Литвы.
За минувшие сутки на границе с Беларусью пограничники развернули 69 мигрантов
© DELFI / Domantas Pipas

На латвийской границе в понедельник не было зафиксировано ни одной попытки незаконного пересечения границы, а в воскресенье польские пограничники развернули 47 мигрантов.

В воскресенье литовские пограничники развернули 81 мигранта, что является самым большим суточным показателем в этом году.

За период с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, более 10,7 тыс. из них не смогли попасть в Литву из Беларуси. Некоторые иностранцы несколько раз пытаются пересечь границу.

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В прошлом году из Беларуси в Литву незаконно попали почти 4,2 тыс. мигрантов.

Начавшийся примерно год назад наплыв мигрантов из Беларуси Литва называет гибридной атакой минского режима.

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