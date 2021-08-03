За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью задержано 185 нелегальных мигрантов

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За минувшие сутки, по предварительным данным, задержано 185 мигрантов, незаконно пересекших границу Литвы с Беларусью, сообщил во вторник Департамент статистики.
Общее число нелегальных мигрантов в этом году - 4026 человек.
Из-за заметно возросшего потока мигрантов правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию. Должностные лица страны считают, это является организованной минским режимом акцией против Литвы.
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