За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью задержали 117 нелегальных мигрантов

Среди задержанных на границе с Беларусью в этом году в основном граждане Ирака или представившиеся ими иностранцы - 2 212 человека. Среди них также 191 гражданин Конго, 129 - Камеруна, 90 - России, 89 - Сирии, 85 - Ирана, 79 Гвинеи, 79 - Афганистана и другие граждане.
Границу Литвы в этом году уже пересекло более 3 тыс. нелегальных мигрантов, из-за их наплыва объявлена экстремальная ситуация.
Должностные лица страны считают, что выросшие потоки миграции является организованной минским режимом акцией против Литвы. Беларусь говорит, что перестала останавливать мигрантов из-за санкций ЕС.
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